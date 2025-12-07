- Дата публикации
-
Категория
Политика
Буданов объяснил, почему будущее мира пройдет через Украину
Политические правила прошлого больше не работают, и Украина имеет шанс повлиять на новый мир.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина либо интегрируется в новый миропорядок, либо создаст его самостоятельно, другой вариант невозможен.
Об этом он сказал во время общения с журналистами после выступления на форуме «Выстоим», пишут Новости.LIVE.
Журналистка поинтересовалась, как именно Украина, в частности Вооруженные силы, присоединятся к формированию нового мирового порядка.
«Смотрите, Украина или станет частью нового, или создаст новое, или другой вариант не подойдет никому», — отметил руководитель ГУР.
Также Буданова спросили о перспективах мира, учитывая заявления ряда международных политиков о том, что урегулирование в Украине якобы «как никогда близко». На это руководитель разведки выразил сдержанный оптимизм.
«Я надеюсь на это», — коротко ответил Буданов.
Напомним, ранее мы писали о том, что комментируя переговоры о мире в Абу-Даби, Буданов подчеркнул, что «они должны быть в тени».