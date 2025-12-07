Буданов объяснил, почему будущее мира пройдет через Украину

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина либо интегрируется в новый миропорядок, либо создаст его самостоятельно, другой вариант невозможен.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после выступления на форуме «Выстоим», пишут Новости.LIVE.

Журналистка поинтересовалась, как именно Украина, в частности Вооруженные силы, присоединятся к формированию нового мирового порядка.

«Смотрите, Украина или станет частью нового, или создаст новое, или другой вариант не подойдет никому», — отметил руководитель ГУР.

Также Буданова спросили о перспективах мира, учитывая заявления ряда международных политиков о том, что урегулирование в Украине якобы «как никогда близко». На это руководитель разведки выразил сдержанный оптимизм.

«Я надеюсь на это», — коротко ответил Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что комментируя переговоры о мире в Абу-Даби, Буданов подчеркнул, что «они должны быть в тени».