Буданов ориентируется на масштабные проекты развития Украины, – аналитик

«Если говорить о проекте, который Буданову импонирует, то это, конечно, проект развития Украины – так, чтобы не было стыдно и чтобы масштаб задачи был таким, что дух захватывает», – сказал Оленченко.

По его словам, Буданов относится к типу лидеров, которые не отвлекаются на второстепенные вопросы: «За Будановым мы наблюдаем очень внимательно. Молодой, амбициозный Герой Украины, генерал, трижды раненый, человек, который точно не будет размениваться по мелочам».

Оленченко также подчеркнул, что Буданов глубоко понимает ход войны и перспективы.

«Буданов – один из тех, кто достаточно глубоко понимает задачи: мы выстоим, Россия захлебнется во внутренних проблемах, и после выборов Конгресс начнет обратный путь», – добавил аналитик.

Напомним , что на этой неделе руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов встретился с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития. В ходе встречи стороны обсудили запуск нового масштабного проекта, направленного на поддержку антикоррупционных реформ в Украине.

