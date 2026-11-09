Буданов отправился в Абу-Даби на переговоры: о чем будет говорить

Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов направляется в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в переговорах. Одним из главных вопросов, на которых планирует сосредоточиться украинская сторона, станет гуманитарное направление, в частности, активизация обменов военнопленными.

Об этом Буданов сообщил в своем посте в Telegram.

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По его словам, дипломатический процесс продолжается, а Украина заинтересована в скорейшем окончании войны. Глава ОП выразил надежду, что предстоящий диалог будет конструктивным и принесет практические результаты.

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«Большое внимание планируем уделить гуманитарному треку. Следует интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат, и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой», — сказал он.

Буданов также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в организации переговоров.

Отдельно он отметил усилия американской стороны, в частности, зятя Трампа Джареда Кушнера и специального представителя президента США Стива Уиткоффа, принимающих непосредственное участие в переговорном процессе.

Напомним, трехсторонняя встреча Украина-США-Россия запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10–11 ноября.

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В РФ в свою очередь подтвердили, что гарантии безопасности станут ключевым вопросом на предстоящих переговорах между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

Также мы писали, кто поехал на мирные переговоры в Абу-Даби от Украины.

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