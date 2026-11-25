Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает ошибочным восприятие американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа как людей, которые рассматривают переговоры по завершению войны исключительно через призму бизнеса. По его словам, оба имеют геостратегическое видение.

Об этом Буданов заявил во время мероприятия «Диалог ради единства», передает novynylive.

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«Господин Кушнер и господин Уиткофф, они геостратеги… Это неправильная точка зрения, что они только с позиций бизнеса все это смотрят», — подчеркнул он.

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В то же время Буданов отметил, что для достижения конечной цели могут быть оправданы любые шаги, помогающие ускорить этот процесс.

Напомним, переговоры по войне в Украине продолжаются в плановом режиме. Уже 25 ноября Украина проведет очередные консультации с европейскими партнерами по телефону, сообщил Кирилл Буданов. Глава Офиса президента также надеется, что четырехсторонняя встреча по миру с участием Украины, США, Европы и России может состояться еще до Рождества 2026 года.

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