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Буданов ответил, действительно ли мир хочет проигрыша России в войне
У всех стран абсолютно свои личные государственные цели. И это нормально.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что отношение мира к поражению России в войне против Украины не однозначно.
Об этом он заявил в комментарии в ходе телемарафона 5 августа.
На вопрос, действительно ли ни одна из сторон не хочет ни победы РФ, ни ее полного проигрыша, он ответил, что, например, страны Балти точно хотят, чтобы Россия проиграла.
«Мой ответ будет немного в другой парадигме. Когда вы говорите, что никто не хочет полного проигрыша или полного выигрыша Российской Федерации, то о ком именно идет речь? Если говорить об Украине, то здесь точно все хотят, чтобы Россия проиграла. Если будем говорить, скажем, о странах Балтии, они точно хотят, чтобы Россия проиграла», — сказал Буданов.
Однако, по его словам, многие страны преследуют абсолютно полярные идеи.
«Повторяю: нужно быть осторожнее с информацией, которая звучит в средствах массовой информации разных стран мира. У всех стран абсолютно свои личные государственные цели. И это нормально», — сказал он.
Буданов также посоветовал не торопиться с выводами.
«Это первое, что я хотел бы вам сказать и именно акцентирую на этом: не спешите с выводами. Происходящее в медийном пространстве с абсолютно разных сторон: со стороны нашего провинителя, в нашем медиаполе, в медиаполе наших коллег, собратьев, союзников, партнеров, в медиаполе других стран, которое тоже, на самом деле, имеет влияние здесь», — пояснил он.
Каждая из сторон, по его словам, пытается показать ситуацию в выгодном для себя на данный момент свете. И любая сторона преследует свои собственные цели.
«Мы должны надеяться: а) на себя; б) не спешить принимать за чистую монету все то, что звучит в СМИ разных стран мира», — сказал он.
Напомним, по мнению Кирилла Буданова — руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия не передаст Ирану технологии для разработки ядерного оружия.
Между тем стало известно, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн. долларов на инициативу под эгидой НАТО, чтобы обеспечить Украину американским вооружением, в том числе ракетами Patriot.