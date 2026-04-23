Буданов ответил, готов ли признать потерю территорий ради мира

В Киеве объяснили, почему переговорный процесс — это не признак слабости, а инструмент маневра, который требует наличия сильной позиции.

Сам переговорный процесс как таковой не является признаком слабости, однако Украина не согласится признать потерю территорий.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время 18-го ежегодного Киевского Форума безопасности.

«Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости. Это, прежде всего, то, что я вам хотел бы сказать. Условия достижения мира могут быть совершенно разными. Никто, я думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен», — сказал Буданов.

Он считает нормальной ситуацию, что на переговорах о мире до сих пор не удалось прийти к согласию.

«Но для этого и существует этот процесс. Он может достичь своей цели, может не достичь своей цели. Это тоже нормальная ситуация. Поэтому мы должны быть готовыми и сильными к любому развитию событий. Если мы будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации», — считает Буданов.

Руководитель ОП подчеркнул, что со слабыми не считаются — им диктуют условия.

«То есть вывод простой: мы должны стать сильными и быть сильными в дальнейшем для того, чтобы действительно добиться успеха в этом победном процессе. Потому что со слабыми никто в мире дела иметь не будет. И никакое международное право здесь, к сожалению, не сработает», — подытожил он.

obz50
18:09, 2026.04.23
obz50
18:08, 2026.04.23
OBZ
