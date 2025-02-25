Буданов ответил, какая страна будет следующей целью, если Россия захватит Украину

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если Россия получит контроль над Украиной, ее следующей целью станет Польша.

Об этом глава ГУР заявил во время специальной встречи YES 24 февраля.

Буданов отметил, что Россия считает себя империей, а не федерацией. Российская Федерация, по мнению разведчика, имеет целью восстановление империи, подобной Советскому Союзу, но со странами бывшего Варшавского договора в составе.

"Если произойдет худший вариант, и три страны объединятся в единое (Россия, Беларусь, Украина - Ред.). Притом что это почти невозможно. Следующей будет Польша. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Далее будут Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока — это, как говорится, задача минимум, если образуется империя. А там уже как получится, извините", — отметил Буданов.

Напомним, Буданов рассказал, зачем на самом деле России Украина и в чем состоят ее планы.

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