Буданов ответил, получал ли предложения стать главкомом ВСУ

Кирилл Буданов / © Associated Press

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что не получал предложений занять должность главнокомандующего ВСУ.

Об этом руководитель ГУР сказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+.

Мосейчук спросила Буданова, получал ли он предложение стать главкомом ВСУ. Руководитель ГУР уточнил, когда, а потом ответил:

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«Сейчас точно нет. Да, а зачем? Знаете, я как-то уже привык здесь (в ГУР — Ред.). Я здесь всю жизнь провел, сознательную свою жизнь», — сказал Буданов.

Он напомнил, что пришел работать в ГУР в 20-летнем возрасте.

Напомним, что, по информации издания The Economist, в январе-феврале 2024 года, после отставки Валерия Залужного, на пост главкома рассматривали, кроме Александра Сырского, также и Кирилла Буданова.