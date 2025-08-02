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Буданов ответил, получал ли предложения стать главкомом ВСУ
Буданов уверяет, что пока не намерен менять свою работу в ГУР.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что не получал предложений занять должность главнокомандующего ВСУ.
Об этом руководитель ГУР сказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+.
Мосейчук спросила Буданова, получал ли он предложение стать главкомом ВСУ. Руководитель ГУР уточнил, когда, а потом ответил:
«Сейчас точно нет. Да, а зачем? Знаете, я как-то уже привык здесь (в ГУР — Ред.). Я здесь всю жизнь провел, сознательную свою жизнь», — сказал Буданов.
Он напомнил, что пришел работать в ГУР в 20-летнем возрасте.
Напомним, что, по информации издания The Economist, в январе-феврале 2024 года, после отставки Валерия Залужного, на пост главкома рассматривали, кроме Александра Сырского, также и Кирилла Буданова.