Буданов ответил, сможет ли Путин заключить с США мирное соглашение без Украины

Кирилл Буданов развенчал иллюзии Кремля о возможности мирного соглашения с США без участия Украины.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал попытку президента России Владимира Путина заключить с США мирное соглашение без участия Киева или Европы.

Об этом он сказал в комментарии журналистке «Мы — Украина».

Буданов отметил невозможность любого соглашения по этой войне без участия Украины.

«Соглашение без Украины невозможно — это у нас война с ними. Соглашение возможно без кого-либо, но без Украины — это нереально, просто нереально. Нет предмета и игроков основных. Просто посмотрите на результат. Удалось ли это? Нет. А почему — потому что это невозможно», — высказался начальник ГУР.

К слову, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Путина, который никак не хочет завершать войну против Украины. Песков сказал, что Путин открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло, но «сейчас с этим проблема». В этой проблеме спикер Кремля традиционно обвинил Украину, которую якобы европейцы ежедневно провоцируют на продолжение войны.

Добавим, что 15 октября Трамп призвал Путина остановить боевые действия и убийства и украинцев, и россиян.

