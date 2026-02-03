- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1166
- Время на прочтение
- 3 мин
Буданов "переиграл" мирные переговоры: Путину пришлось изменить тактику — УП
Украина перешла на режим «единого голоса» в диалоге об окончании войны с Россией и партнерами. А еще теперь судьбу мира со стороны РФ обсуждают не историки, а кадровые военные.
Привлечение руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии к переговорной группе относительно прекращения войны заставило Кремль изменить тактику. Вместо исторических лекций российские военные перешли к обсуждению конкретных сроков и гарантий.
Об этом говорится в статье «Украинской правды».
После привлечения к переговорам по завершению войны Буданова и Арахамии Россия пересмотрела состав своей делегации, заменив голословных дипломатов на представителей военного командования.
«Важно, что после прихода Буданова и Арахамии в переговорный процесс изменился характер общения не только с американцами, но и с Россией. Синхронно с изменениями в украинской делегации своих переговорщиков заменил и Путин. Теперь вместо Мединского и остальных исконно русских дипломатов с монологами о Рюрике, переговоры ведут военные«, — говорится в статье.
Ключевое изменение с приобщением Буданова к переговорам о мире
«Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы отвода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова», — сказал один из собеседников издания, знакомый с ходом переговоров.
Как отмечает УП, в период, когда бывший глава ОП Андрей Ермак пытался централизовать переговоры с международными партнерами, на практике коммуникация осуществлялась сразу по нескольким каналам.
Официальное направление координировал сам Ермак во взаимодействии с Министерством иностранных дел. Параллельно действовали как минимум два неформальных back channels, связанные с Будановым и Арахамией.
Сообщения, которые поступали к партнерам и противникам через эти три канала, существенно отличались по содержанию. Официальная линия придерживалась риторики «формулы мира», тогда как неофициальные каналы передавали более прагматичное и реалистичное видение ситуации и процессов внутри Украины.
После фактического перехода контроля над официальным переговорным каналом к Буданову весь переговорный процесс с украинской стороны начал функционировать по принципу реального one voice.
Роль Арахамии в переговорной группе
Особенно это стало заметно после официального возвращения Арахамии в состав переговорной группы. У него есть разветвленные контакты в США, он долгое время сотрудничал с Будановым еще при руководстве Ермака, а также — что не менее важно — со времен стамбульских переговоров поддерживает прямые связи с российскими представителями, в частности с бизнесменом Романом Абрамовичем, отмечает УП.
Именно поэтому Буданов и президент Украины Владимир Зеленский приняли совместное решение вернуть главу первой переговорной делегации в команду, которая потенциально может стать финальной.
Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби
Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров о мирном соглашении с участием Киева, США и России. Это подтвердил и представитель российского диктатора Дмитрий Песков.
По мнению Зеленского, эффективность переговоров во многом зависит от того, что удастся американской стороне, «чтобы люди доверяли и процессу, и результатам».
Зеленский также согласовал рамки следующего раунда переговоров с командой, в которую вошли Умеров, Буданов, Кислица, Гнатов, Бевз и Арахамия. Кроме основной встречи, запланированы двусторонние разговоры с США. Украина готова к реальным шагам ради мира, соглашение по безопасности с США уже готово, а дальше будут прорабатывать вопрос восстановления.
Украинская делегация во главе с Умеровым уже отправлялись в Абу-Даби на переговоры. Секретарь СНБО анонсировал двустороннюю встречу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения гарантий безопасности и плана восстановления, а также трехстороннюю встречу с представителями РФ, у которых есть мандат на военно-политические вопросы. Умеров также анонсировал быстрые результаты по обмену пленными. Что касается энергетического перемирия и территорий, он подтвердил, что на переговорах обсуждают все критические для населения вопросы.