Буданов "переиграл" мирные переговоры: Путину пришлось изменить тактику — УП

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

Реклама

Привлечение руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии к переговорной группе относительно прекращения войны заставило Кремль изменить тактику. Вместо исторических лекций российские военные перешли к обсуждению конкретных сроков и гарантий.

Об этом говорится в статье «Украинской правды».

После привлечения к переговорам по завершению войны Буданова и Арахамии Россия пересмотрела состав своей делегации, заменив голословных дипломатов на представителей военного командования.

Реклама

«Важно, что после прихода Буданова и Арахамии в переговорный процесс изменился характер общения не только с американцами, но и с Россией. Синхронно с изменениями в украинской делегации своих переговорщиков заменил и Путин. Теперь вместо Мединского и остальных исконно русских дипломатов с монологами о Рюрике, переговоры ведут военные«, — говорится в статье.

Ключевое изменение с приобщением Буданова к переговорам о мире

«Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы отвода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова», — сказал один из собеседников издания, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает УП, в период, когда бывший глава ОП Андрей Ермак пытался централизовать переговоры с международными партнерами, на практике коммуникация осуществлялась сразу по нескольким каналам.

Официальное направление координировал сам Ермак во взаимодействии с Министерством иностранных дел. Параллельно действовали как минимум два неформальных back channels, связанные с Будановым и Арахамией.

Реклама

Сообщения, которые поступали к партнерам и противникам через эти три канала, существенно отличались по содержанию. Официальная линия придерживалась риторики «формулы мира», тогда как неофициальные каналы передавали более прагматичное и реалистичное видение ситуации и процессов внутри Украины.

После фактического перехода контроля над официальным переговорным каналом к Буданову весь переговорный процесс с украинской стороны начал функционировать по принципу реального one voice.

Роль Арахамии в переговорной группе

Особенно это стало заметно после официального возвращения Арахамии в состав переговорной группы. У него есть разветвленные контакты в США, он долгое время сотрудничал с Будановым еще при руководстве Ермака, а также — что не менее важно — со времен стамбульских переговоров поддерживает прямые связи с российскими представителями, в частности с бизнесменом Романом Абрамовичем, отмечает УП.

Именно поэтому Буданов и президент Украины Владимир Зеленский приняли совместное решение вернуть главу первой переговорной делегации в команду, которая потенциально может стать финальной.

Реклама

Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби

Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров о мирном соглашении с участием Киева, США и России. Это подтвердил и представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

По мнению Зеленского, эффективность переговоров во многом зависит от того, что удастся американской стороне, «чтобы люди доверяли и процессу, и результатам».

Зеленский также согласовал рамки следующего раунда переговоров с командой, в которую вошли Умеров, Буданов, Кислица, Гнатов, Бевз и Арахамия. Кроме основной встречи, запланированы двусторонние разговоры с США. Украина готова к реальным шагам ради мира, соглашение по безопасности с США уже готово, а дальше будут прорабатывать вопрос восстановления.

Украинская делегация во главе с Умеровым уже отправлялись в Абу-Даби на переговоры. Секретарь СНБО анонсировал двустороннюю встречу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения гарантий безопасности и плана восстановления, а также трехстороннюю встречу с представителями РФ, у которых есть мандат на военно-политические вопросы. Умеров также анонсировал быстрые результаты по обмену пленными. Что касается энергетического перемирия и территорий, он подтвердил, что на переговорах обсуждают все критические для населения вопросы.