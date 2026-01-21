Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия украинцев, – опрос КМИС

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным исследования, Буданову доверяют 70% опрошенных украинцев, тогда как Залужному – 72%. При этом баланс доверия-недоверия у обоих деятелей одинаков – +51%, что фактически свидетельствует о выравнивании их позиций в общественном восприятии.

Социологи обращают внимание на то, что в предыдущих волнах исследований разрыв между этими показателями был более заметным. В январе 2026 года Буданов не только сохранил высокий уровень доверия, но и приблизился к абсолютному лидерству в рейтинге, несмотря на изменение своего публичного статуса.

Реклама

Важно, что рост доверия к нему произошел после перехода из военной сферы в политико-административную – на должность главы Офиса Президента. Традиционно эта позиция считается быстро снижающей персональные рейтинги.

В КМИС отмечают, что именно деятели сектора безопасности и обороны сегодня возглавляют рейтинги доверия и существенно опережают гражданских политиков. По оценке социологов, это отражает запрос общества на лидеров, проявивших себя во время полномасштабной войны.

Опрос проводился в течение 9-14 января 2026 методом телефонных интервью (CATI). В исследовании приняли участие 601 респондент из подконтрольных правительству Украины территорий. Формальная статистическая погрешность не превышает 5,3%.

Отметим, что после назначения на должность руководителя Офиса Президента уровень доверия Буданову демонстрирует положительную динамику по сравнению с данными опросов по состоянию на декабрь 2025 года.