Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия украинцев, – опрос КМИС
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов существенно сократил разрыв с бывшим главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным в рейтинге общественного доверия.
Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно данным исследования, Буданову доверяют 70% опрошенных украинцев, тогда как Залужному – 72%. При этом баланс доверия-недоверия у обоих деятелей одинаков – +51%, что фактически свидетельствует о выравнивании их позиций в общественном восприятии.
Социологи обращают внимание на то, что в предыдущих волнах исследований разрыв между этими показателями был более заметным. В январе 2026 года Буданов не только сохранил высокий уровень доверия, но и приблизился к абсолютному лидерству в рейтинге, несмотря на изменение своего публичного статуса.
Важно, что рост доверия к нему произошел после перехода из военной сферы в политико-административную – на должность главы Офиса Президента. Традиционно эта позиция считается быстро снижающей персональные рейтинги.
В КМИС отмечают, что именно деятели сектора безопасности и обороны сегодня возглавляют рейтинги доверия и существенно опережают гражданских политиков. По оценке социологов, это отражает запрос общества на лидеров, проявивших себя во время полномасштабной войны.
Опрос проводился в течение 9-14 января 2026 методом телефонных интервью (CATI). В исследовании приняли участие 601 респондент из подконтрольных правительству Украины территорий. Формальная статистическая погрешность не превышает 5,3%.
Отметим, что после назначения на должность руководителя Офиса Президента уровень доверия Буданову демонстрирует положительную динамику по сравнению с данными опросов по состоянию на декабрь 2025 года.