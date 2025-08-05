ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Буданов предположил, кому Россия может помогать с ядерным оружием

По мнению Кирилла Буданова, Россия не передаст Ирану технологии разработки ядерного оружия.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © ТСН.ua

Россия не будет предоставлять Ирану технологии, которые могли бы ускорить разработку ядерного оружия.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире «Единого марафона».

Что касается Северной Кореи, то здесь ситуация более сложная. По словам Кирилла Буданова, хотя КНДР и так обладает ядерным оружием, РФ помогает ему в модернизации средств его доставки (носителей).

«Что касается Северной Кореи, то здесь дело достаточно сложное. Прежде всего, Северная Корея и так обладает ядерным оружием, но РФ помогает модернизировать носители ядерного оружия. Это действительно происходит», — отметил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал курьезную историю о том, как бестолковые агенты российских спецслужб выдали себя в одной из жарких стран.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie