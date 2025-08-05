Буданов предположил, кому Россия может помогать с ядерным оружием

Кирилл Буданов / © ТСН.ua

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Россия не будет предоставлять Ирану технологии, которые могли бы ускорить разработку ядерного оружия.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире «Единого марафона».

Что касается Северной Кореи, то здесь ситуация более сложная. По словам Кирилла Буданова, хотя КНДР и так обладает ядерным оружием, РФ помогает ему в модернизации средств его доставки (носителей).

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«Что касается Северной Кореи, то здесь дело достаточно сложное. Прежде всего, Северная Корея и так обладает ядерным оружием, но РФ помогает модернизировать носители ядерного оружия. Это действительно происходит», — отметил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал курьезную историю о том, как бестолковые агенты российских спецслужб выдали себя в одной из жарких стран.