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Буданов предположил, кому Россия может помогать с ядерным оружием
По мнению Кирилла Буданова, Россия не передаст Ирану технологии разработки ядерного оружия.
Россия не будет предоставлять Ирану технологии, которые могли бы ускорить разработку ядерного оружия.
Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире «Единого марафона».
Что касается Северной Кореи, то здесь ситуация более сложная. По словам Кирилла Буданова, хотя КНДР и так обладает ядерным оружием, РФ помогает ему в модернизации средств его доставки (носителей).
«Что касается Северной Кореи, то здесь дело достаточно сложное. Прежде всего, Северная Корея и так обладает ядерным оружием, но РФ помогает модернизировать носители ядерного оружия. Это действительно происходит», — отметил Буданов.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал курьезную историю о том, как бестолковые агенты российских спецслужб выдали себя в одной из жарких стран.