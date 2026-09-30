Буданов предупредил об опасном сценарии для Европы

Кирилл Буданов

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Глава Офиса президента Украины Кирилл Будановпредупредил о сценарии, при котором Соединённые Штаты не будут частью новой архитектуры безопасности Европы. По его словам, такой вариант был бы «очень плохим» и опасным для европейских стран.

Об этом он рассказал в интервью Euronews.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, возможна ли будущая система безопасности Европы без Соединенных Штатов, Буданов отметил, что при ее разработке необходимо рассматривать различные сценарии. В то же время он высказался против исключения США из европейской системы безопасности.

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«Я думаю, что те, кто будет разрабатывать эту доктрину, должны учесть совершенно разные варианты, но мне кажется, это плохой вариант. Очень плохой и очень опасный. Для Европы», — сказал глава Офиса президента.

Перед этим Буданов подчеркнул, что на данный момент нет однозначного ответа на вопрос, какой именно будет будущая архитектура безопасности Европы.

«Знаете, я, прежде всего, задал бы вам вопрос: а какова будущая архитектура безопасности Европы? На данный момент ответа на этот вопрос нет, но все работают над этим», — отметил он.

Ранее Буданов подчеркивал необходимость создания новой европейской архитектуры безопасности, неотъемлемой частью которой должны стать Украина и её Вооружённые силы.

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Напомним, что в ходе международного форума «Архитектура безопасности» Кирилл Буданов подчеркнул необходимость разработки новых форматов защиты в эпоху современных технологических вызовов. Странам, не обладающим ядерным арсеналом, необходимо искать инновационные виды вооружений для обеспечения собственной безопасности и суверенитета.

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