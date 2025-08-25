Реклама

Такое утверждение содержится в статье "Разведка Украины готовит почву для Запада" крупного консервативного медиа из США Newsmax .

"Устойчивость Украины - военная, политическая и психологическая - шокировала мир. Одним из важнейших, но наименее обсуждаемых элементов этой устойчивости стала трансформация ГУР Украины под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. За несколько месяцев до вторжения он был одним из немногих высокопоставленных должностных лиц, которые публично предупреждали о будущем нападении - предупреждение. констатируется в статье.

Там также отмечается, что с момента принятия командования Буданов превратил ГУР в гибридные силы, способные проводить высокорискованные операции, наносить удары на дальние расстояния и формировать поле боя в нескольких сферах.

Это было проверено в начале войны, когда подразделения ГУР отразили российское воздушное наступление на аэропорт Гостомель. Если бы эта операция провалилась, русские войска могли бы оцепить Киев в первую неделю.

"Буданов подготовился, создав специальные подразделения, такие как Кракен, Шаман и Артан, и организовав партизанские сети в оккупированных регионах. Он также руководил Международным легионом, который привлек к борьбе тысячи иностранных добровольцев", - говорит автор материала.

Он напомнил, что Буданов лично возглавлял боевые действия, участвуя в таких операциях, как увольнение Русской Лозовой вблизи Харькова.

"Его лидерские качества принесли ему чрезвычайное доверие: он постоянно входит в тройку самых уважаемых деятелей Украины. В стране, где политические предпочтения быстро меняются, это незаурядное достижение. Его независимость и готовность выражать свое мнение не всегда делали его популярным среди политического истеблишмента Киева, но его защиту институционной целостности - победы нужно больше, чем успех на поле боя”, - пишет американское СМИ.

По словам автора, партнерство между США и Украиной уже изменило поле боя, и пример ГУР показывает, как устойчивая американская поддержка – разведка, технологии и материальная помощь – превращается в ощутимые результаты в борьбе против России. Дальнейший путь должен основываться на этом фундаменте.

"Еще до выборов 2016 года Буданов подчеркивал, что Украина будет сотрудничать с любой партией, которая займет Белый дом. Он верит в Америку и в партнерство как ключ к победе. Этот дух двупартийности сейчас является чрезвычайно важным. Америка должна продолжать мыслить масштабно, действовать быстро и смотреть далеко в свое. будущее”, - резюмируется в статье.