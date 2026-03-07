Буданов превратил возвращение пленных в свою личную гуманитарную миссию, - блоггер

Реклама

Об этом написал блоггер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, отметив, что после того, как экс-начальник ГУР возглавил ОП, динамика возвращения пленных выросла.

"Хотя очередная встреча переговорных групп, которая должна была проходить в эти дни, перенесена из-за событий на Ближнем Востоке, мы имеем конкретные результаты предыдущей встречи в Женеве в виде двух масштабных обменов пленными. Вчера в Украину вернулись 200 наших защитников, а сегодня еще 302 украинца впервые за продолжительное время ступили до 200 лет." трехстороннего диалога и отсутствие реальных успехов в вопросе прекращения огня, мы видим настоящий успех в глазах родных, которые дождались своих братьев, сыновей и дочерей, а ужас плена и пыток для них остался позади”, - констатировал Голобуцкий.

Он напомнил, что еще в начале полномасштабной войны Координационным штабом под руководством Кирилла Буданова были организованы первые обмены пленными, хотя по принятым мировым правилам такие процессы происходят только после завершения боевых действий.

"Однако Буданов в положительном смысле нарушил эту устаревшую военную традицию, превратив возвращение людей в свою личную гуманитарную миссию. Благодаря такому подходу наши воины, попавшие в плен, возвращаются домой во время активной фазы войны. И это колоссальный позитив как для самих защитников, так и для их акцентировок".

Причем, отметил он, после того, как Буданов возглавил Офис президента и стал активным участником переговорного процесса, динамика только возросла - и мы уже три больших обмена с начала года.

"По сути Координационному штабу во главе с Будановым удалось сломать классические практики и доказать, что Украина умеет работать на результат и мыслить стратегически даже в самых сложных условиях. Мы видим результат, которого добивается наша команда. Ведь так было после переговоров в Абу-Даби, то же самое будет после Женевы. ада, это и будет наглядным и важным итогом любых переговоров”, - заключил политолог.