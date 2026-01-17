Буданов прибыл в США на переговоры: что известно

Кирилл Буданов. / © Associated Press

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прибыл в США на переговоры по мирному соглашению.

Об этом сообщил руководитель ОП в Телеграмм-канале.

В составе делегации также секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, представители Украины будут разговаривать с американскими партнерами относительно «деталей мирного соглашения». Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джерардом Кушнером и Даниелом Дрисколлом.

«Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», — подчеркнул Буданов.

Напомним, госпожа Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в Майами украинская делегация проведет переговоры с США. По ее словам, они будут относиться к двум стратегическим соглашениям о безопасности и экономическом развитии общим объемом до 800 миллиардов долларов.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев и Вашингтон плодотворно поработали в вопросе достижения мира, но есть вопросы, по которым стороны не на одной стороне. Он также подчеркнул: Украина должна четко знать, что война не возобновится снова, сразу, через месяц-два-три или после окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа.

