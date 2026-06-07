Буданов признался, что его радует во время войны и кто вдохновляет

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

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Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов отмечает, что главные радости в его жизни связаны с возвращением украинских пленных и временем, проведенным с семьей.

Об этом он сказал в интервью «Новое время».

«Пока идет война — не до удовольствия. Но все мы искренне радуемся возвращению наших пленных. Когда ребята уже дома, ты понимаешь, что благодаря упорной работе еще сотни семей стали счастливее. И, конечно же, семья. В редкие моменты свободного времени счастлив проводить его с любимой супругой. Она во всем меня поддерживает и вдохновляет», — сказал Буданов.

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Напомним, Буданов заинтриговал украинцев заявлением о своем тайном черном списке. По его словам, если человек уже попал в красный блокнот, то его имя не стирается.

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