ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

Буданов признался, что его радует во время войны и кто вдохновляет

Глава Офиса президента сдержанно прокомментировал о главных радостях в его жизни сейчас.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов отмечает, что главные радости в его жизни связаны с возвращением украинских пленных и временем, проведенным с семьей.

Об этом он сказал в интервью «Новое время».

«Пока идет война — не до удовольствия. Но все мы искренне радуемся возвращению наших пленных. Когда ребята уже дома, ты понимаешь, что благодаря упорной работе еще сотни семей стали счастливее. И, конечно же, семья. В редкие моменты свободного времени счастлив проводить его с любимой супругой. Она во всем меня поддерживает и вдохновляет», — сказал Буданов.

Напомним, Буданов заинтриговал украинцев заявлением о своем тайном черном списке. По его словам, если человек уже попал в красный блокнот, то его имя не стирается.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
304
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie