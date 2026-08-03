Буданов продвигает новый уровень субъектности Украины,— политолог

Реклама

На это обратил внимание политолог Виктор Таран, комментируя на своей странице в Facebook выступление главы ОП перед слушателями Школы стратегического архитектора KMBS.

По словам эксперта, ключевая идея лекции Буданова состоит в коренном изменении взгляда на международную политику. Если раньше государства в большинстве своем рассматривались как игроки, действующие в уже созданной системе координат, то глава Офиса Президента предлагает мыслить категориями стран, которые сами формируют правила глобальной игры.

Реклама

"Буданов предлагает сдвинуть эту рамку еще на шаг дальше: есть те, кто формирует правила, и есть те, кто вынужден по этим правилам играть", - подчеркнул политолог.

Реклама

По мнению Тарана сегодня Украина претендует на роль самостоятельного регионального игрока, ведь была и остается одним из главных опорных пространств Европы. В то же время, эксперт отметил, что современный мир не оставляет места для пассивности.

«Если ты сам не оказываешь влияние, то достаточно быстро становишься территорией чужого влияния. Если не выстраиваешь собственную субъектность, кто-то другой радостно предложит тебе свою», - предостерег политолог.

Подытоживая, Виктор Таран подчеркнул, что главный посыл лекции Буданова - это не попытка предусмотреть решение великих держав или попросить место за их столом, а стремление Украины войти в круг тех, кто определяет будущую мировую архитектуру.

Такой подход, по его мнению, полностью соответствует опыту государства, которое уже тринадцатый год противостоит агрессии и неоднократно доказывало способность изменять навязанные ему правила.

Реклама

К слову, ранее Кирилл Буданов подчеркивал , что без новой индустриализации Украина может потерять собственную субъектность.

Новости партнеров