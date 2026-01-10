- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 413
- Время на прочтение
- 1 мин
Буданов провел совещание по СОЧ и коррупции в ТЦК
Буданов провел первое совещание в должности главы ОП. В фокусе – коррупция в ТЦК.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны по коррупции в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках — проблемы, влияющие на нашу обороноспособность. Провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны. На повестке — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии», — отметил он.
Буданов также отметил изучение проблем этих явлений и пообещал «понятные и эффективные» решения.
«Злоупотребления должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины — недопустимы», — добавил он.
Ранее пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук сообщила, что работникам ТЦК предлагают взятки, но в основном они их не берут.