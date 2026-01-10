Буданов провел совещание по СОЧ и коррупции в ТЦК

Кирилл Буданов / © Getty Images

Реклама

Глава Офиса президента Кирилл Буданов провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны по коррупции в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках — проблемы, влияющие на нашу обороноспособность. Провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны. На повестке — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии», — отметил он.

Реклама

Буданов также отметил изучение проблем этих явлений и пообещал «понятные и эффективные» решения.

«Злоупотребления должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины — недопустимы», — добавил он.

Ранее пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук сообщила, что работникам ТЦК предлагают взятки, но в основном они их не берут.