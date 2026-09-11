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Буданов раскрыл условия завершения войны: на что готова Украина
Руководитель ОП отмечает, что Украина стремится к окончанию войны, но «вопрос в России».
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к прекращению огня «в любой момент». Впрочем, условия этого должны быть приемлемыми.
Об этом он заявил в интервью латвийскому телевидению, сообщает LSM.
Буданов подчеркнул, что Киев готов прекратить огонь. По его словам, это официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского.
«Вопрос в России. Это абсолютно публичная, открытая и официальная позиция Украины. Мы готовы и стремимся к окончанию войны. Конечно, на нормальных приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам все, и вы еще останетесь нам должны. Такого не будет», — заявил глава ОП.
По словам Буданова, самый реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий — с гарантиями безопасности Украины — по фактической линии фронта на день достижения договоренности.
«Конечно, без какого-либо юридического признания со стороны Украины [отказа от территорий]. Такого не будет, и никто не будет этого делать», — добавил руководитель Офиса президента.
Мирные переговоры — последние новости
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить первые результаты переговоров уже в ближайшее время — до конца сентября. В то же время Россия традиционно отвечает на дипломатические усилия усилением ударов.
Ранее Кирилл Буданов сделал тревожный прогноз по прекращению огня. В то же время он подчеркнул, что «переговоры рано или поздно к чему-то приведут», потому что «нельзя бороться всю жизнь».