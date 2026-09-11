Буданов раскрыл условия завершения войны: на что готова Украина

Кирилл Буданов. / © Associated Press

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к прекращению огня «в любой момент». Впрочем, условия этого должны быть приемлемыми.

Об этом он заявил в интервью латвийскому телевидению, сообщает LSM.

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Буданов подчеркнул, что Киев готов прекратить огонь. По его словам, это официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского.

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«Вопрос в России. Это абсолютно публичная, открытая и официальная позиция Украины. Мы готовы и стремимся к окончанию войны. Конечно, на нормальных приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам все, и вы еще останетесь нам должны. Такого не будет», — заявил глава ОП.

По словам Буданова, самый реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий — с гарантиями безопасности Украины — по фактической линии фронта на день достижения договоренности.

«Конечно, без какого-либо юридического признания со стороны Украины [отказа от территорий]. Такого не будет, и никто не будет этого делать», — добавил руководитель Офиса президента.

Мирные переговоры — последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить первые результаты переговоров уже в ближайшее время — до конца сентября. В то же время Россия традиционно отвечает на дипломатические усилия усилением ударов.

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Ранее Кирилл Буданов сделал тревожный прогноз по прекращению огня. В то же время он подчеркнул, что «переговоры рано или поздно к чему-то приведут», потому что «нельзя бороться всю жизнь».

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