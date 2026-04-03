Буданов рассказал, что нужно Украине для победы в войне: подробности

Кирилл Буданов

Одна из основных составляющих победы Украины в войне - это сильная экономика и

конкурентоспособность государства.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, открывая первое заседание Совета по поддержке предпринимательства, пишет «Укринформ».

Буданов подчеркнул, что развитие экономики и поддержка частного сектора сегодня являются такими же критическими факторами для нашего государства, как и снабжение фронта необходимым оружием. По его словам, победу невозможно представить без мощного экономического базиса.

«Вопрос поддержки предпринимательства — это не о комфорте, это о конкурентоспособности государства, ведь сильная экономика — это не следствие победы, а одна из основных составляющих этой победы», — заявил Буданов.

Он также добавил, что уже сегодня нужно совместно формировать модель дальнейшего развития Украины, не ограничиваясь только мерами по стабилизации текущей ситуации.

Глобальная конкуренция за ресурсы

Украина находится в условиях жесткой мировой конкуренции. Государство должно соперничать не только за политическую поддержку, но и за капитал, инвестиции и человеческий ресурс. Буданов отметил, что сильная экономика является обязательной составляющей всеобщей победы страны.

По словам главы ОП, вызовы, перед которыми стоит Украина, требуют от государства быть максимально гибкой и привлекательной для инвесторов. Создание благоприятного климата для предпринимательства — это вопрос национальной безопасности.

Отдельное внимание во время заседания уделили процессу интеграции украинского бизнеса в европейское и мировое экономическое пространство. Этот путь несёт не только новые возможности, но и значительные испытания для отечественных предпринимателей.

«Украинский бизнес уже сегодня работает в условиях постепенного вхождения в западный рынок с новыми правилами, стандартами, требованиями и, к сожалению, с новыми вызовами. И наша задача обеспечить, чтобы этот процесс открывал для бизнеса новые возможности, а не создавал дополнительные барьеры», — отметил Буданов.

Руководитель ОП резюмировал, что основной задачей государственной власти в сотрудничестве с Советом является создание инструментов, помогающих бизнесу масштабироваться, а не обременять его новыми бюрократическими требованиями.

Напомним, Украина заявляет о готовности возобновить переговоры по завершению войны, как только к этому будут готовы партнеры.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил американскую переговорную делегацию в Киев и предложил альтернативный формат переговоров в виде поэтапных встреч. По его словам, американская сторона может сначала приехать в Украину, а затем в Москву.

Глава государства отметил, что уже получил положительные сигналы от партнеров по этой инициативе, а также подчеркнул, что Украина продолжает работать над вопросом обмена пленными.

Однако трехсторонние мирные переговоры между США, Россией и Украиной приостановлены.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговорный процесс поставлен на паузу, в то же время Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по украинскому вопросу.