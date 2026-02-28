Буданов рассказал, как может закончиться война

Кирилл Буданов / © ТСН

Реклама

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что верит в возможность добиться завершения войны путем мирных переговоров.

Об этом он сказал в интервью журналистам национального телемарафона.

По его словам, существуют алгоритмы или видение того, как действовать в той или иной ситуации, в частности в случае продолжения активной фазы боевых действий, и такими расчетами занимается не только Офис президента

Реклама

«Но сейчас параллельно с ведением боевых действий, идут мирные переговоры. Я все же в них верю. Как бы там скептически на это все многие не смотрели. И надеюсь, что мы достигнем успеха», — сказал Буданов.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что завершение войны путем мирных переговоров будет победой Украины.

«Это будет означать устойчивое развитие, дальнейшее устойчивое развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нас всех, для нашего государства», — пояснил он.

Ранее Кирилл Буданов прокомментировал информацию СМИ, что США якобы требуют от Украины пойти на уступки, чтобы прекратить войну до июля.

Реклама

Мирные переговоры: что известно

Напомним, Украина готовится к трехсторонним переговорам с участием США и России, которые должны были бы состояться в начале марта в Абу-Даби. По словам Владимира Зеленского, главной целью является закрепление договоренностей по гарантиям безопасности, а также организация встречи на уровне лидеров.

26 февраля, в Женеве завершился еще один раунд переговоров в двух форматах — с американской стороной и с участием Украины, США и Швейцарии. Сейчас ведется подготовка к новому раунду трехсторонних переговоров. Стороны работают над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций.

Ранее, 24 февраля, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в течение ближайших десяти дней может состояться трехсторонняя встреча делегаций Украины, России и США с участием представителей команды Дональда Трампа.