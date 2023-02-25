Буданов рассказал о "прилете" в здание ГУР и охоте на него: "Мне это нравится"

Разведчик говорит, что не боится РФ.

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, ему нравится, что российские оккупанты ведут на него охоту. По его словам, в здание ведомства в столице попадала воржая ракета.

Этим он поделился в документальном фильме Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения РФ.

На уточнение журналиста об охоте на главу ГУР, Буданов сказал: "Ну, и что из того. Мне это нравится. Во-первых, это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно".

Главный военный разведчик говорит, что не опасается подобных угроз в своей работе. Буданов рассказал, что посещает храм, хотя приходит в церковь тогда, "когда уже очень тяжело".

"Я верующий человек. Я боюсь только божьей кары. Но бояться какой-то России — это смешно", — подчеркнул глава разведки.

Также он заявил, что в здание ГУР в Киеве, на Рыболовном острове, прилетала одна ракета. Но даты удара он не назвал.

Напомним, Буданов заявил, что ближайшее окружение президента-диктатора России Владимира Путина сотрудничает с украинской разведкой. Но не назвал ни фамилии, ни количества агентов ГУР в окружении "фюрера".

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