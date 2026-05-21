Буданов рассказал секрет его красного блокнота: как туда не попасть

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов с юмором ответил на вопрос о своем красном блокноте с «особым» списком. Он намекнул на размеры записной книжки и сказал, что нужно делать, чтобы не стать фигурантом этих записей.

Об этом сообщило издание «Апостроф».

Буданов с юмором прокомментировал свой «список» в красном блокноте с надписью «Список пид*расов 2026». На вопрос, можно ли узнать, кто есть в этом списке и как туда попадают, Буданов ответил: «Нельзя».

«Но он толстый, я вам так скажу. Он в принципе толстенький такой блокнотик. Я же пишу, все же, то он наполняется», — добавил руководитель ОП.

Также у него спросили, что нужно сделать, чтобы не оказаться в этом блокноте.

«Любите Украину, все будет хорошо», — ответил Буданов.

По его словам, если человек уже попал в записную книжку, то его имя не стирается.

Напомним, в апреле в кабинете Буданова на рабочем столе заметили необычный красный блокнот с надписью «Список пид*расов 2026». Кроме блокнота, на столе также лежит большая шахматная доска, а над головой руководителя ОП размещена икона.

К слову, Буданов рассказал The Times, что российские спецслужбы до сих пор пытаются его убить. Из-за постоянной угрозы в ОП усилена безопасность, а сам он ходит с оружием в кобуре. Несмотря на это, Буданов верит в переговорный процесс для завершения войны, отметив, что стремится исключительно к результату.

