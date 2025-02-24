Буданов рассказал, зачем на самом деле России Украина и какие ее планы

Буданов считает, что для того чтобы Россия стала настоящей империей, ей обязательно нужна Украина, ее заводы и ресурсы.

Стратегическая цель России по отношению к Украине остается неизменной, и она продолжит свои действия до тех пор, пока не достигнет этой цели.

Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов на специальной встрече YES в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России, передает LIGA.net.

"Изменились ли их стратегические задачи? К сожалению, ответ такой же — нет. На мой взгляд, эти задачи не изменятся никогда", – сказал он.

Кирилл Буданов считает, что Россия не воспринимает себя федерацией, а именно империей. По его словам, для существования такой империи необходимо иметь хотя бы три государства: Россию, Белоруссию и Украину.

Он отмечает, что без Украины империя не сможет существовать, поэтому Россия будет действовать всеми возможными методами – военными, политическими и внутрисоциальными – чтобы осуществить "поглощение Украины".

"Ей нужна и эта территория, и это население, извините, может некорректно, звучит белое население. Нужны наши заводы. Без нас империя не может состояться. Поэтому их цель неизменна", — уточнил глава ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 февраля 2025 года годовщина полномасштабного вторжения РФ, и что мировые лидеры в Киеве пообещали Украине.

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