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Эксперт обращает внимание — действующий Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш покинет пост уже через два месяца.

Организацию (ООН, — Ред.) неоднократно критиковали за неспособность эффективно реагировать на международные конфликты. В то же время перспектива назначения на этот пост Виктора Орбана вызывает еще большее беспокойство. В таком случае ООН может превратиться в платформу для продвижения интересов Владимира Путина», – считает Игорь Рейтерович.

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По данным эксперта, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов считает дипломатку по Объединенным Арабским Эмиратам Лану Нусейбе идеальной кандидатурой на должность генерального секретаря ООН.

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Игорь Рейтерович отмечает, что Нусейбе неоднократно высказывалась в поддержку территориальной целостности Украины, критиковала силовую смену границ и призывала к действенным переговорам.

Политолог также обращает внимание, что шансы дипломатки вступить в должность генсека ООН постепенно растут.

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