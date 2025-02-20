Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины

Начальник военной разведки озвучил свое отношение к переговорам о мире без участия Украины.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, могут ли мирные переговоры без участия Киева принести длительное и справедливое завершение войны.

Об этом Буданов сказал в интервью изданию Defence 24.

Начальник военной разведки озвучил свое отношение к переговорам о мире без участия Украины.

"Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта", – коротко ответил Буданов на вопрос журналиста.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не признает никаких договоренностей о себе, которые могли бы достичь США и Россия на переговорах в Саудовской Аравии без участия Киева. По завершении этой встречи президент выразил разочарование ее результатами.