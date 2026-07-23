Буданов сделал заявление о мирных переговорах и назвал 2 процесса, приближающих завершение войны

Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры о мире продолжаются, но процесс занимает время.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм.

«Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны. Системная дипломатическая работа на самом высоком уровне и ежедневное усиление Сил безопасности и обороны — это параллельные процессы, приближающие долгожданный мир», — отметил он.

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Окончание войны в Украине — последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия в рамках переговоров требует от Украины вывести войска из Донецкой области в течение двух месяцев. «Они говорят, что через два месяца захватят восток Украины, захватят Донбасс. И потому есть два месяца, чтобы выйти. И война закончится. А если Украина не выйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — заявил Зеленский.

Американский Институт изучения войны (ISW) после этого заявления украинского президента отметил, что наступление российских войск в Украине замедлилось, поскольку украинские силы уже долгое время продолжают отражать их атаки на разных участках фронта.

Президент Финляндии Александр Стубб озвучил достаточно неожиданный и жесткий сценарий завершения войны в Украине, предусматривающий временную паузу на фронте и внутренний коллапс самой страны-агрессорки.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что есть шансы завершить войну до конца 2026 года. По словам Буданова, весной был хороший темп мирных переговоров с Россией, но сегодня все перешло в эскалацию.

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Не так давно госсекретарь Трампа Марко Рубио высказался по поводу «духа Анкориджа», на который постоянно ссылались россияне, требуя уступок от США и Украины. Топ чиновник администрации Трампа заявил, что на Аляске не было никаких договоренностей между американским и российским президентом и что «духа Анкориджа» не существует.

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