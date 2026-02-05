Буданов сделал заявление о переговорах с Россией в Абу-Даби

Кирилл Буданов. / © Getty Images

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки были конструктивными.

Об этом заявил глава Офиса президента и участник делегации Кирилл Буданов в комментарии «РБК.Украина».

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — заявил он.

Напомним, сегодня в столице ОАЭ завершился второй день мирных переговоров. Сообщила об этом Диана Давитян — спикер секретаря СНБО Рестема Умерова, возглавлявший делегацию Украины. Пока официальных комментариев от РФ нет.

В то же время, ранее спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что одним из результатов переговоров в Абу-Даби есть то, что стороны договорились об обмене 314 пленными. Это будет первый обмен за последние пять месяцев. Кроме того, по его словам, дополнительный прогресс ожидается в ближайшие недели.