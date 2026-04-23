Буданов сделал заявление о реформе мобилизации в Украине: единственное, что можно сделать

Кирилл Буданов

Реклама

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК).

«Единственное, что можно попытаться действительно реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного повода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт повода», — сказал глава ОПУ Кирилл Буданов, комментируя вопросы мобилизации в Украине.

Он также подчеркнул, что никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю территорий. По его словам, до сентября Украина может находиться под давлением из-за наступления армии РФ и требований США.

Реклама

«Мы точно не проигрываем. Но если мы остановимся или сбавим темпы, то здесь есть риски. Если сейчас не будет сделан технологический прорыв, эффективность летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии», — добавил Буданов.

Ранее Буданов резко высказался об уклонистах и мобилизации. По его словам, в обществе возник парадокс: желание победы и одновременное уклонение от мобилизации. Глава ОП называет эту ситуацию «большой проблемой».

Накануне народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил необходимость усиливать мобилизационные мероприятия в крупных городах. По его словам, мобилизация должна быть равномерной между селами и областными центрами.