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Буданов сделал жесткое предупреждение России: что известно
Буданов отмечает, что Россия может принять решение об отступлении, однако Украина не может просто отдать свою землю.
Украина будет усиливать удары по территории России, если Кремль не прекратит войну.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью латвийскому телевидению, сообщает LSM.
Он подчеркнул, что не Украина начала войну, а испытала открытую и непровоцированную агрессию России еще в 2014-м, которая перешла в новый этап 2022-го. По его словам, страна будет противостоять агрессии «столько, сколько будет необходимо».
«Украина будет продолжать. У нее нет другого варианта, потому что мы боремся за свое — за своих людей, за свою территорию и за свое будущее», — отметил глава ОП.
По словам Буданова, Кремль может принять решение отступить или не отступать, имеет определенную возможность маневра в этом плане. Впрочем, «никто не имеет права просто так брать и отдавать кому свою землю».
«Если Россия не прекратит боевые действия против нас, то понятно, что она на собственной шкуре почувствует это еще больше и сильнее. Наши удары будут все глубже и с боевой мощью», — добавил Кирилл Буданов.
Удары по РФ
Эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что оптимальным способом сдерживания агрессии РФ является проведение концентрированных воздушных ударов по ряду ключевых целей. В частности, одним направлением может быть ограничение на 60% авиадвижения через аэропорты Москвы уже в ближайшие недели.
В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что в РФ может начаться энергетический коллапс в случае прекращения поставки газа по трубопроводам. Более важными целями для ударов являются не только непосредственно газотранспортные объекты, но и заводы, на которых газ готовят к дальнейшей транспортировке.