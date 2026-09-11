Буданов сделал жесткое предупреждение России: что известно

Кирилл Буданов. / © Офис президента Украины

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Украина будет усиливать удары по территории России, если Кремль не прекратит войну.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью латвийскому телевидению, сообщает LSM.

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Он подчеркнул, что не Украина начала войну, а испытала открытую и непровоцированную агрессию России еще в 2014-м, которая перешла в новый этап 2022-го. По его словам, страна будет противостоять агрессии «столько, сколько будет необходимо».

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«Украина будет продолжать. У нее нет другого варианта, потому что мы боремся за свое — за своих людей, за свою территорию и за свое будущее», — отметил глава ОП.

По словам Буданова, Кремль может принять решение отступить или не отступать, имеет определенную возможность маневра в этом плане. Впрочем, «никто не имеет права просто так брать и отдавать кому свою землю».

«Если Россия не прекратит боевые действия против нас, то понятно, что она на собственной шкуре почувствует это еще больше и сильнее. Наши удары будут все глубже и с боевой мощью», — добавил Кирилл Буданов.

Удары по РФ

Эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что оптимальным способом сдерживания агрессии РФ является проведение концентрированных воздушных ударов по ряду ключевых целей. В частности, одним направлением может быть ограничение на 60% авиадвижения через аэропорты Москвы уже в ближайшие недели.

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В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что в РФ может начаться энергетический коллапс в случае прекращения поставки газа по трубопроводам. Более важными целями для ударов являются не только непосредственно газотранспортные объекты, но и заводы, на которых газ готовят к дальнейшей транспортировке.

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