Буданов: Сегодня выполнено обязательство, которое я дал западным партнерам

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Тогда он пообещал , что к декабрьскому заседанию рабочей группы ОЭСР Украина будет иметь конкретный результат присоединения к антикоррупционной конвенции. Сегодня Верховная Рада сделала этот шаг, поддержав соответствующий законопроект №15056 247 голосами.

«Неделю назад на мероприятии ОЭСР в Киеве я обещал партнерам, что Украина придет на декабрьское заседание рабочей группы с результатом. Сегодня это обязательство выполнено», - отметил Буданов.

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Таким образом, принятие законопроекта закрыл последний законодательный вопрос, необходимый для присоединения Украины к антикоррупционной конвенции ОЭСР. Буданов поблагодарил парламентариев за поддержку решения.

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"Слово, данное партнерам, должно подкрепляться голосованием, и сегодня Верховная Рада именно так и поступила", - подчеркнул руководитель ОП.

Буданов также отметил, что Офис Президента обеспечит дальнейшее прохождение необходимых процедур без задержек. Следующие шаги предусматривают подписание закона и передачу документа о присоединении к конвенции после завершения внутренних процедур.

«Доверие к Украине строится на решениях, и каждое из них приближает нас к Европе», — подытожил глава Офиса Президента.

Накануне, комментируя новые резонансы разоблачения антикоррупционных органов в рамках спецоперации «Карфаген» Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация нуждается в своевременных сильных действиях.

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