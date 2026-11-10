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Буданов: Сегодня выполнено обязательство, которое я дал западным партнерам
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина выполнила обязательство, которое он взял на себя перед западными партнерами неделю назад во время рабочей встречи по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Киеве.
Тогда он пообещал , что к декабрьскому заседанию рабочей группы ОЭСР Украина будет иметь конкретный результат присоединения к антикоррупционной конвенции. Сегодня Верховная Рада сделала этот шаг, поддержав соответствующий законопроект №15056 247 голосами.
«Неделю назад на мероприятии ОЭСР в Киеве я обещал партнерам, что Украина придет на декабрьское заседание рабочей группы с результатом. Сегодня это обязательство выполнено», - отметил Буданов.
Таким образом, принятие законопроекта закрыл последний законодательный вопрос, необходимый для присоединения Украины к антикоррупционной конвенции ОЭСР. Буданов поблагодарил парламентариев за поддержку решения.
"Слово, данное партнерам, должно подкрепляться голосованием, и сегодня Верховная Рада именно так и поступила", - подчеркнул руководитель ОП.
Буданов также отметил, что Офис Президента обеспечит дальнейшее прохождение необходимых процедур без задержек. Следующие шаги предусматривают подписание закона и передачу документа о присоединении к конвенции после завершения внутренних процедур.
«Доверие к Украине строится на решениях, и каждое из них приближает нас к Европе», — подытожил глава Офиса Президента.
Накануне, комментируя новые резонансы разоблачения антикоррупционных органов в рамках спецоперации «Карфаген» Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация нуждается в своевременных сильных действиях.