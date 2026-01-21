Буданов сказал, без чего нельзя вести переговоры о мире с Россией

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Процесс переговоров о мире в Украине не происходит без Киева. Со слабой позиции говорить с Россией невозможно, поэтому Украине критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов написал в Сети.

Буданов констатировал, что сегодня Украина проходит через самую кровавую войну после 1945 года. Он надеется, что государство сейчас находится на пути к кардинальному решению.

«Мы движемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин „сдержанный оптимизм“, — говорится в заявлении руководителя ОП.

Переговоры о мире с Россией

По словам Буданова, многие говорят о том, что у Украины должно быть место за столом переговоров. На самом деле Киев уже находится в переговорном процессе, и он не происходит без него. В частности, была проведена серьезная работа с представителями команды президента США Дональда Трампа.

«Понимаем, что со слабой позиции говорить с Россией невозможно. Поэтому нам критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин. Раздоры между партнерами только играют на руку врагу», — обратил внимание глава президентского офиса.

Он также заявил, что Китай искусно использует слабость России, поглощая ее экономически и усиливая свое политическое влияние. Москва это понимает, и ей от этого больно.

«Наша задача — аккумулировать все силы, мобилизоваться и довести дело до конца. Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины«, — подчеркнул Буданов.

Переговоры Украины и США о мире

Напомним, накануне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, Будановым и нардепом Давидом Арахамией провела во Флориде несколько раундов переговоров с командой Трампа. Стороны работают над документами для завершения войны, обсуждая «План процветания Украины» стоимостью 800 млрд долл. и практические механизмы гарантий безопасности. Следующий этап консультаций состоится на уровне команд во время экономического форума в Давосе.

20 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о финализации трех ключевых документов для завершения войны: мирного соглашения, соглашения о гарантиях безопасности и плана восстановления («Плана процветания»). Глава государства подчеркнул, что эти «качественные» документы направлены на защиту будущего Украины и восстановление жизни, а их подготовка находится на стадии «последней мили».