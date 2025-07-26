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Буданов сохранил репутацию государства, вернув Чернышева в Украину, – политолог
Политический эксперт Владимир Цыбулько проанализировал информацию, обнародованную в статье Украинской правды о том, что ГУР и СБУ сопровождали Алексея Чернышева при его возвращении в Украину. По его мнению, именно начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов решил серьезную репутационную проблему Украины, вернув из-за границы скандально известного министра национального единства, и это сохранило репутацию украинского государства.
"ГУР выполнило задачу, провал которой мог иметь действительно катастрофические последствия для Украины. Высокопоставленный чиновник, один из первых лиц страны, отвечающий за национальное единство и возвращение украинцев домой, скрывается за границей. Это могло стать сокрушительным ударом по имиджу Украины в мире", - написал политолог на своей странице в Facebook.
Также он обратил внимание на то, что начальник ГУР в очередной раз выполнил сверхсложную задачу, которую не мог решить никто, и доказал свою эффективность, спаснув репутацию Украины на мировом уровне.
Напомним, что 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительстве с участием высокопоставленных должностных лиц государства.
19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня, а 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышев должен вернуться в страну после завершения заграничной командировки. 23 июня вице-премьер и министр национального единства сообщил, что вернулся в Украину и написал в пришедшем в НАБУ Facebook.