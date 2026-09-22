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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Буданов уже год как находится в тройке лидеров симпатий украинцев, — политический аналитик

Руководитель ОП Кирилл Буданов уже год входит в тройку лидеров электоральных предпочтений и общественного доверия украинцев.

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Буданов уже год как находится в тройке лидеров симпатий украинцев, — политический аналитик

Об этом заявила журналистка и политический аналитик Марина Данилюк-Ярмолаева на своем YouTube-канале.

«Можно по-разному относиться к Кириллу Буданову или Валерию Залужному. Но, по меньшей мере, год эти люди находятся в тройке лидеров электоральных предпочтений или доверия людей — тех, кого они хотели бы видеть Президентом Украины», — отметила она.

Журналистка считает, что устойчивые позиции Буданова связаны с главным общественным запросом во время войны – запросом на безопасность.

«Когда ты смотришь на Кирилла Буданова, ты все-таки ассоциируешь его с безопасностью. А именно на безопасность у нас самый большой запрос в обществе», — объяснила Данилюк-Ярмолаева.

Напомним, что недавно Кирилл Буданов занял четвертое место в рейтинге «100 самых влиятельных украинцев» по версии журнала «Фокус».

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