Буданов: Вашингтонский обком с нами

Так, на вопрос ведущей о взаимоотношениях с США, Буданов с загадочной ухмылкой коротко ответил: «Вашингтонский обком с нами».

Также глава военной разведки сообщил, что в ближайшее время в Вашингтоне могут быть приняты важные решения по поддержке Украины.

В то же время, по мнению Буданова, в ведении войны и экономическом развитии Украина должна рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.

«Нет волшебника, который придет и все нам принесет. Да не бывает. Все в наших руках», – подчеркнул начальник ГУР.