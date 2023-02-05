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Буданов вместо Резникова: кадровые изменения в Кабмине подтвердил Арахамия

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Буданов вместо Резникова: кадровые изменения в Кабмине подтвердил Арахамия

Главой МВД станет руководитель Нацполиции Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малюк.

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил информацию о кадровых изменениях в правительстве и объяснил, чем они обусловлены

Об этом Арахамия написал в телеграмме.

По его словам, нынешний глава Минобороны Алексей Резников переводится на должность иницистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Арахамия пояснил, что такое изменение необходимо "для усиления военно-промышленного сотрудничества, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше".

Глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, "что абсолютно логично для военного времени".

Министром внутренних дел станет глава Нацполиции Игорь Клименко. ТСН.ua собрал подробности о нем.

© УНИАН
Фото: УНИАН

СБУ возглавит нынешний и.о. Службы безопасности Василий Малюк. ТСН.ua писал, что известно о нем.

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"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", – отметил Арахамия.

Ранее сообщалось, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины. Это связано с рядом скандалов в ведомстве.

Стало известно, что чиновники Минобороны Украины закупали продовольствие для армии в два-три раза дороже, чем в столичных магазинах. После аудита и расследования директора Департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности.

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Дата публикации
Просмотры
3366
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