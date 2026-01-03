Буданов возглавил Офис президента: FT оценило, что стоит за решением Зеленского

Зеленский и Буданов. / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский назначил руководителя ГУР Кирилла Буданова главой своего Офиса. Это одно из ключевых кадровых решений последних месяцев, затрагивающих систему управления, сферу безопасности и переговорные позиции страны на международном уровне.

Об этом говорится в материале Financial Times, пишет «РБК.Украина».

Назначение нового руководителя Офиса президента произошло через несколько недель после увольнения предыдущего главы Андрея Ермака.

Контекст переговоров

Издание отмечает, что это назначение состоялось на фоне активных усилий Киева по получению гарантий безопасности от западных союзников в рамках восстановленных дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны с Российской Федерацией.

Буданова считается одним из немногих высокопоставленных украинских чиновников, которые на протяжении всей войны поддерживали рабочие каналы связи с Москвой. В частности, по обмену пленными.

«Этот шаг, очевидно, является частью более масштабной реорганизации в аппарате безопасности Зеленского, в рамках которой президент перевел на другие должности двух других высокопоставленных чиновников», — пишет FT.

Влияние Буданова

Источники Financial Times отмечают, что решение о назначении обсуждалось за последний месяц. По их данным, сам Буданов, ориентированный на оперативную и полевую работу, с самого начала не проявлял интереса к административной должности.

В статье отмечается, что общественная популярность разведчика возросла на фоне масштабных операций ГУР. Это сделало его одной из самых узнаваемых фигур в украинской политике. Кроме того, опросы регулярно относят Буданова к числу популярнейших публичных персон Украины. Это, констатирует издание, усиливает внимание на его новой роли.

«Однако глава администрации президента — ключевая роль в непрозрачной политике Украины, несмотря на то, что формально это административный пост, — традиционно является объектом пристального внимания критики», — подчеркивают в Financial Times.

По данным источников, при Будановом ГУР трансформировалось в современную разведывательную структуру и укрепило взаимодействие с ЦРУ. В то же время он периодически сталкивался с непубличной критикой со стороны западных партнеров, предупреждающих слишком рискованные шаги из-за угрозы эскалации конфликта с РФ.

Напомним, днем 2 января стало известно, что Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову стать руководителем ОП. Глава государства подчеркнул, что сегодня стране «требуется больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности».

В тот же день глава ГУР заявил, что возглавит Офис президента. Он подчеркнул, что считает этот пост — «как еще один рубеж ответственности перед страной». Буданов поблагодарил Зеленского за доверие, а боевых собратьев и команду ГУР — за совместную работу.