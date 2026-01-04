Ермака в Вашингтоне считали конфликтным и контролирующим, Буданов — совсем другой человек - WP

Кирилл Буданов / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский таки избрал нового руководителя своего Офиса через месяц после увольнения с этой должности Андрея Ермака. Теперь Офис президента возглавит начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Что стоит за этим решением, пишет издание The Washington Post.

«Это назначение имеет целью развеять беспокойство по поводу коррупционного скандала, который устранил предыдущего главного помощника, близкого друга Зеленского Андрея Ермака», — отмечают журналисты.

Ермак, не имевший политического опыта и назначенный в 2020 году после работы с Зеленским в его продюсерской студии, был пренебрежительным для многих украинцев, обвинявших его в чрезмерном влиянии и чрезвычайно жестком поведении.

«Многие в Вашингтоне также считали Ермака конфликтным и контролирующим, называя его препятствием для сотрудничества. Он фактически исчез из общественной жизни после отставки. 39-летний Буданов — это совсем другая персона. Самое главное, что он не был причастен к никаким коррупционным скандалам», — считают журналисты СМИ.

«Назначение Буданова означает, что Зеленский обеспокоен их переговорами с Россией и их военной стратегией в будущем, а также их безопасностью, включая, вероятно, даже свою личную безопасность, когда речь идет о передаче власти и возможных вещах, таких как выборы или что-то другое», — сказала Елена Трегуб, общественная активка Комиссии.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что новым руководителем Офиса президента станет глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Зеленский объяснил свое решение необходимостью усиления координации в вопросах национальной безопасности и обороны. Он подчеркнул, что страна нуждается в большей сосредоточенности на развитии сил обороны и безопасности, а также на дипломатическом треке международных переговоров.

По его словам, Буданов «имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов».

Предыдущий глава Офиса президента Андрей Ермак работал на этом посту с 11 февраля 2020 года по 28 ноября 2025 года.

До назначения на новую должность Кирилл Буданов возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На эту должность он был назначен указом президента Украины 5 августа 2020 года. На момент назначения главой Офиса президента Буданов занимал должность начальника ГУР МО Украины и имел воинское звание генерал-лейтенанта.

За работу в системе военной разведки он отвечал за организацию и координацию разведывательной деятельности в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.