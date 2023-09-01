Буданов высказался о том, почему Китаю невыгоден военный проигрыш РФ в войне

Военный проигрыш Российской Федерации в войне, начатой в Украине, не очень выгоден Китаю.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Наталии Мосейчук высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Понятно, что нравится это или не нравится, но для Китая именно военный проигрыш России плохой, мягко говоря. Потому что в большой стратегической игре, как они это сами понимают, останутся один на один из них, как они считают противниками, а они не хотят", – говорит главный разведчик.

Вместе с тем, отмечает Буданов, Пекин выступает за поддержку территориальной целостности Украины – "это абсолютно открытые их изречения".

"То есть им нужна такая конфигурация, при которой Россия не испытывает открытый проигрыш, чтобы не остаться один на один со своими проблемами. Ну, и желательно, чтобы при этом Украина вернула свой суверенитет. Но, подчеркну желательно. Проигрыш РФ – это угроза для них" ", – замечает Буданов.

По словам главы ГУР, Китай всегда в игре. Впрочем, КНР, отмечает Буданов, – это самобытная культура.

"Это свой мир, я бы даже сказал так. Их логика не всегда поняла, как говорится, нашему населению", — добавил глава ГУР,

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщали, что Китай все больше расходится с Россией о том, как должна закончиться война в Украине. В частности, Кремль становится недоволен постоянными усилиями Пекина продвигать свой мирный план на международных форумах.

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