Буданов – высококлассный профессионал, всю свою сознательную жизнь посвятивший защите Украины, - блогер

© ГУР Минобороны

Реклама

"Он (Буданов. - Ред.) рассказал немало интересного, чего даже я раньше не знал. Приоткрыл занавес и по отношению к себе как к человеку, и по специфике своей работы. Больше всего мне понравился взгляд Буданова на то, каким должен быть разведчик: "Разведчик должен обладать высокопроизводительным интеллектом. То есть быстро принимать решение и быстро оценить решение. Это действительно большая проблема – найти человека, который способен самостоятельно принимать решения, особенно в кризисной ситуации. И третье – это должен быть патриот , который думает о государстве».

Он подчеркнул, что не просто соглашается с этими тезисами, но и есть что добавить в их подтверждение.

"Действительно, в армии, да и в разведке есть целый пласт людей, которые тупо отказываются даже от "младшего сержанта", потому что это что? Правильно - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и не только перед теми, кто выше по званию, но и перед своими солдатами. Мало кто хочет брать это на себя. Ну а относительно Государственный." быть политических кумиров, они не могут принадлежать к какой-то политической «секте», ведь Украина – превыше всего, и нужно своим интеллектом думать не только о том, как ее уберечь сейчас, но и о том, как ее сделать лучше и сильнее потом”, - подчеркнул эксперт.

Реклама

Буданов, по его словам, – бесспорно высококлассный профессионал, всю свою сознательную жизнь посвятивший защите Украины.

"Поэтому его слова о патриотизме воспринимаются всерьез, потому что за ними стоит огромная многолетняя опять же ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ работа, огромная опять-таки ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ну и огромный риск, в котором он живет", - отметил Приходько.