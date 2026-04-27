Буданов является лидером нового поколения, — британский военный эксперт
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов принадлежит к новому поколению сильных и принципиальных лидеров, объединяющих профессионализм и абсолютную преданность национальным интересам.
Такое мнение высказал британский военный эксперт, бывший высокопоставленный офицер Королевского флота Джон Форман в своем авторском материале для издания The Spectator .
Эксперт подчеркнул, что такие лидеры формируются в условиях чрезвычайных вызовов, что лишь укрепляет их решительность.
«Сила рождает уверенность. Новое поколение чрезвычайно талантливых и преданных лидеров, таких как Буданов, не готово продавать себя или свою страну россиянам по указанию Трампа, ни отказываться от своего желания оставаться европейской страной», – отметил Форман.
По мнению британского аналитика, именно такие фигуры будут определять будущую архитектуру безопасности Европы и играть ключевую роль в противостоянии внешним угрозам.
Он также подчеркнул, что уверенность в собственных силах и независимость в принятии решений критически важны для государств, стремящихся сохранить суверенитет и демократический курс.