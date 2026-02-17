Буданов заставил РФ изменить тактику: чего ждать от третьего раунда переговоров в Женеве

Кирилл Буданов / © Getty Images

Сегодня, 17 февраля 2026 г., во второй половине дня в Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, Соединенных Штатов и России. Встреча проходит на фоне существенных изменений в составе переговорных групп, что свидетельствует об изменении тактики сторон.

ТСН.ua проанализировали подробности и разобрались в деталях.

Соединенные Штаты значительно расширили состав представителей прямо перед встречей. По данным CNN, к дипломатическому корпусу присоединились высокопоставленные военные чиновники.

В частности, за стол переговоров сели министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе генерал Алекс Гринкевич. Политический блок Вашингтона представляют спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер, возглавляющие усилия по прекращению войны. Источники отмечают, что американская сторона «остается оптимистичной» в отношении процесса.

Кто представляет Украину

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Он сообщал, что команда уже прибыла в Швейцарию и готова к предметным встречам по вопросам безопасности и гуманитарным.

Переговоры с россиянами ведут:

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров;

глава Офиса президента Кирилл Буданов;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов;

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Также в Женеву прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что главной задачей остается защита интересов Украины, а по дороге делегация обсуждает «уроки украинской истории, чтобы сделать правильные выводы».

Рокировка у россиян: возвращение «мифотворцев»

Российская сторона неожиданно сменила руководителя своей группы. Вместо начальника ГРУ Игоря Костюкова, который вел переговоры в Абу-Даби в начале года, в Женеву прибыл помощник Путина Владимир Мединский.

Мединский известен тем, что возглавлял делегацию РФ во время неудачных переговоров в Стамбуле в мае 2025 года. В состав группы агрессора также вошел заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, которого называют кремлевским «ястребом» и сторонником жесткой линии по непризнанию суверенитета Украины.

Почему решили отправить Мединского и при чем здесь Буданов

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, возвращение Мединского является признаком того, что Россия проигрывает переговорный трек на уровне фактов и военной конкретики. Эксперт считает, что после вхождения в процесс Кирилла Буданова, диалог перешел в плоскость четких расчетов безопасности, где пропагандистские нарративы не работают.

«Даже российскому хайлевел-разведчику (Костюкову — ред.) оказалось непросто согласовывать реальную военную ситуацию РФ с вымышленными нарративами. Поэтому Кремль решил идти по старой схеме — снова выпускает Мединского. Персонаж, призванный не договариваться, а размывать смыслы историческими мифами», — отметил Голобуцкий.

Аналитик убежден, что Москва пытается организовать деградацию переговорного процесса, переводя его из конкретики в идеологию, поскольку вынуждена «петлять» и реагировать на действия украинской стороны, а не диктовать условия.

Чем может завершиться третий раунд переговоров

По информации издания The New York Times, ключевой темой переговоров станет будущее территорий Донецкой области.

Предыдущие раунды, состоявшиеся в ОАЭ при посредничестве США, стороны называли конструктивными, однако их фактическим результатом стал только обмен пленными. Самые сложные вопросы — статус оккупированных территорий и гарантии безопасности для Украины — оставались вне полноценного обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что уступки агрессору в отношении территорий неприемлемы, а любые договоренности должны сопровождаться надежными и долгосрочными гарантиями безопасности. В то же время Москва выступала против размещения западных войск в Украине, что затрудняло поиск компромисса.

Ожидается, что именно территориальный вопрос и параметры послевоенной безопасности станут центральными в новом раунде переговоров, однако аналитики оценивают перспективы скорейшего завершения войны как низкие на фоне сохранения принципиальных разногласий между сторонами.

Также накануне переговоров в Женева в Кремле заявили, что повестка дня будет шире, чем во время предыдущей встречи в Абу-Даби, и будет включать, в частности, территориальные вопросы.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что делегация будет действовать в рамках договоренностей, которых якобы достигли Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

В то же время аналитики Института изучения войны обращали внимание на то, что Москва продолжает настаивать на своих максималистских целях. По их оценкам, Кремль демонстрировал приверженность достижению первоначальных военных требований, которые выходят за пределы территориальных претензий на востоке Украины.

Отдельно эксперты предупреждали о возможном использовании так называемого «энергетического перемирия». В прошлые периоды временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре РФ, по данным аналитиков, Россия использовала паузу для накопления ракет и беспилотников. При этом согласие Москвы на ограничение ударов происходило после нанесения существенного ущерба украинской энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие длительных атак.

По данным агентства Reuters, ключевой преградой остаются территориальные претензии Москвы. Кремль выдвигает ультиматумы о полном контроле над Донецкой областью, что официальный Киев категорически отвергает. Кроме того, стороны перешли к обсуждению статуса временно оккупированных территорий и гарантий безопасности. Здесь также существуют разногласия: Белый дом предлагает план на 15 лет, тогда как Украина настаивает на обязательствах сроком от 30 до 50 лет.

Аналитики отмечают, что перенос переговорной площадки из Абу-Даби в Европу свидетельствует о попытке ускорить дипломатический процесс, однако реальный прогресс усугубляется непрерывными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как Россия пытается сорвать переговоры

Напомним, в преддверии очередного раунда переговоров Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, основной целью которой стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, эмоционально отреагировав на обстрелы.

По его словам, удар был специально спланирован так, чтобы нанести максимальные повреждения энергосистеме. Глава государства подчеркнул, что подобные атаки являются ударами против жизни мирных граждан, а Россия должна понести ответственность за агрессию. Он подчеркнул, что эффективность дипломатии зависит от усиления санкционного давления на РФ, бесперебойной поддержки украинской армии и укрепления системы ПВО.

Утром 17 февраля в Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников. По данным Воздушных сил, фиксировались пуски крылатых ракет Х-101/555 из стратегической авиации РФ (Ту-95/Ту-160).

Последствия атак зафиксированы в ряде регионов. В Днепре и области повреждены предприятия, административные здания, жилье и автомобили, произошли пожары. В Одессе беспилотники попали в объекты инфраструктуры и жилые дома, есть пострадавшие. Из-за обесточивания часть города осталась без водоснабжения. В Кировоградской области загорелся частный дом, в Ивано-Франковской — раздались взрывы в районе Бурштына, во Львовской области работала ПВО. Взрывы также звучали в других областях Украины.

Президент подчеркнул, что именно Москва продолжает массированные атаки и штурмы, поэтому для достижения справедливого мира необходимо усиливать давление на государство-агрессора.

Даже в день переговоров в Украине была зафиксирована воздушная тревога из-за действий российской армии.

Мониторинговые каналы сообщали о том, что была зафиксирована активность на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Наблюдался возможный пуск баллистической ракеты «Орешник».