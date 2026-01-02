- Дата публикации
Буданов заявил, что возглавит Офис президента
Буданов подчеркнул, что для него это предназначение – честь и ответственность.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить его Офис.
Об этом главный украинский военный разведчик сообщил в своем Telegram-канале.
«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя ОП — как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — говорится в заявлении Буданова.
Глава разведки поблагодарил президента за доверие, а боевых собратьев и команду ГУР за совместную работу.
«Нам дальше делать свое — бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины», — подчеркнул он.
Новая должность Буданова
2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил руководителю ГУР возглавить Офис президента. Он подчеркнул, что «нужно больше сосредоточенности» как на вопросах безопасности и развития сил обороны, так и на дипломатическом треке в переговорах. Именно Буданов, заявил глава государства, «имеет специальный опыт по этим направлениям».
Позже советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что проходят все формальные процедуры по назначению главы украинской разведки руководителем ОП.