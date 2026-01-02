ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1904
Время на прочтение
1 мин

Буданов заявил, что возглавит Офис президента

Буданов подчеркнул, что для него это предназначение – честь и ответственность.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. / © Getty Images

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить его Офис.

Об этом главный украинский военный разведчик сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя ОП — как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — говорится в заявлении Буданова.

Глава разведки поблагодарил президента за доверие, а боевых собратьев и команду ГУР за совместную работу.

«Нам дальше делать свое — бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины», — подчеркнул он.

Новая должность Буданова

2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил руководителю ГУР возглавить Офис президента. Он подчеркнул, что «нужно больше сосредоточенности» как на вопросах безопасности и развития сил обороны, так и на дипломатическом треке в переговорах. Именно Буданов, заявил глава государства, «имеет специальный опыт по этим направлениям».

Позже советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что проходят все формальные процедуры по назначению главы украинской разведки руководителем ОП.

Дата публикации
Количество просмотров
1904
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie