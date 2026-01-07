- Дата публикации
Буданов заявил о "конкретных результатах" переговоров в Париже: первые детали
В офисе Зеленского подчеркивают, что не вся информация пока публичная.
Переговоры в Париже о мире в Украине продолжаются. Уже есть конкретные результаты мира и гарантий безопасности
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
«Продолжаем важные переговоры в Париже по достижению устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается», — сообщил руководитель ОП.
Буданов подчеркнул, что украинские национальные интересы будут защищены.
Переговоры в Париже
В Париже Европа и США согласовали гарантию безопасности для Украины. Союзники Киева представили план, включающий долгосрочную поддержку ВСУ и возможное размещение иностранных войск на территории страны после прекращения огня. Важно то, подчеркивают европейские лидеры, любое мирное соглашение с Россией не означало капитуляцию Украины и не создавало новых угроз в будущем.
В то же время, Reuters пишет о том, что Штаты поддержали систему гарантий безопасности для Украины. В Вашингтоне пообещали предоставить гарантии безопасности. Они будут включать обязательные обязательства по поддержке страны, если агрессорка Россия снова нападет.
Также Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании сил, которые обеспечат «меры успокоения в воздухе, на море и на суше» для Украины и «восстановление ВСУ». США будут участвовать, включая такие американские возможности, как разведка и логистика.