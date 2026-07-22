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Будапешт поставил подножку Украине: переговоры о вступлении в ЕС снова отложили
Очередной циничный демарш Венгрии в Брюсселе загнал европейских дипломатов в тупик и заставил официально поставить евроинтеграцию Украины на паузу по меньшей мере до осени.
Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), состоявшегося в Брюсселе в среду, 22 июля, Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы. Из-за такой категоричной позиции Будапешта европейские дипломаты не смогли принять необходимое решение о дальнейшем продвижении стран на пути вступления в Евросоюз.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в ЕС.
Очередной провал в Брюсселе
Вторая попытка европейских партнеров убедить Венгрию поддержать евроинтеграционное движение Киева и Кишинева завершилась абсолютным провалом.
Чиновники Петера Мадьяра вновь продемонстрировали нежелание идти на уступки, заблокировав официальное одобрение результатов проверки законодательства стран-кандидатов.
«Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября», — заявил один из собеседников издания.
Третья попытка после каникул
Прошедшее 22 июля заседание рабочей группы COELA стало последним перед традиционным летним перерывом в работе Совета ЕС по вопросам расширения.
Из-за отсутствия консенсуса и невозможности немедленно продолжить обсуждение решение этой дипломатической проблемы пришлось перенести на начало осени.
Официально третья попытка утвердить результаты скрининга кластеров для обоих государств намечена уже на 1 сентября.
Сразу после этого шага Евросоюз должен направить Киеву и Кишиневу официальные письма с просьбой предоставить свои переговорные позиции по указанным блокам.
Предыдущий демарш Будапешта
Следует напомнить, что 17 июля Венгрия уже заблокировала начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для нашего государства. Тогда Будапешт согласился дать зеленый свет только для Молдовы по третьему кластеру, выступив категорически против аналогичного решения по Украине.
Однако ряд государств-членов Евросоюза резко выступили против идеи разделять переговорные процессы двух стран, из-за чего предложенный венграми вариант не получил необходимой поддержки и вопрос был отложен на следующее заседание.
Ранее стало известно, что Венгрия добилась исключения пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС из декларации саммита Евросоюза. Петер Мадьяр утверждает, что добился этого шага в последний момент, ссылаясь на процесс, основанный на заслугах.
Также мы писали, что Венгрия стала единственной страной Евросоюза, заблокировавшей важный процедурный шаг для дальнейшего продвижения заявок Украины и Молдовы на членство в блоке. Киев надеялся на скорый прогресс, намереваясь начать работу по всем шести группам переговорных вопросов уже к середине июля. Однако теперь этот оптимистический график оказался под серьезной угрозой.