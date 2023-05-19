"Будем дальше гнуть свою линию": зачем Венгрия препятствует работе Украины в НАТО

Венгрия использует вопросы своего национального меньшинства как средство препятствования Украине в работе с НАТО.

Венгрии были предложены разные варианты урегулирования конфликта со стороны Украины. Эти варианты включают в себя различные консультационные механизмы, переговорщики, отсрочку положений закона об образовании и создание различных комиссий для учета беспокойств национального меньшинства.

Об этом рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в своем интервью для LIGA.net.

"НАТО, в принципе, не является платформой для обсуждения прав нацменьшинств. Но, к сожалению, страна просто использует принцип консенсуса для блокирования нашей работы в Альянсе", — прокомментировала Галибаренко.

Она отметила, что с 2017 года Венгрией были заблокированы все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне выше послов. Только год назад после начала полномасштабного вторжения РФ удалось созвать комиссию Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел благодаря генсеку Йенсу Столтенбергу и объединению всех членов Альянса, за исключением одной страны.

"Теперь мы нацелились на комиссию Украина-НАТО в Вильнюсе при участии президента Украины. Венгрия уже выражает свои протесты и угрожает тем, что будет блокировать это мероприятие. Венгрия спекулирует на наших проблемах", — рассказала Галибаренко.

В то же время, по ее словам, "проблемы нацменьшинств" в Украине не только с Венгрией, но и, например, Польшей, Словакией, Румынией. "Но они выносят это за пределы международных организаций. И это совсем не мешает этим странам поддерживать нас. Как военным путем, так и невоенным", — отметила Галибаренко.

Действия венгерских властей она предусмотреть не может: "До последнего буду надеяться, что Венгрия поймет: должно быть на стороне Украины в этой войне. Если они этого не поймут — мы будем дальше гнуть свою линию".

Напомним, глава МИД Венгрии Питер Сиярто заявил, что его страна будет блокировать следующий транш военной поддержки Европейского Союза для Украины и любые санкции против России, пока будут действовать украинские санкции против банка ОТР Bank.

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Ранее сообщалось, что перед 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда в границу свезли также военные понтоны.

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