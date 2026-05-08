«Будем действовать абсолютно зеркально»: Зеленский сделал заявление о прекращении огня 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая Украина будет реагировать на действия РФ «абсолютно зеркально». Комментируя так называемое «перемирие», он отметил, что «завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня».

Об этом стало известно из обращения главы государства 8 мая.

Он отметил, что российская армия продолжает боевую активность на фронте. По словам президента, сутки для Украины начались с обстрелов, штурмовых действий и применения дронов.

«Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы, а завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», — добавил президент

Что известно о перемирии с РФ

Напомним, Россия объявила о так называемом «перемирии» до 9 мая, которое якобы должно было действовать 8 и 9 мая. В ответ Украина также ввела режим тишины с 00:00 6 мая.

Впрочем, Россия сорвала объявленное Украиной прекращение огня. В частности было зафиксировано 1820 нарушений тишины.

В то же время представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «никакой реакции» Москвы на режим тишины, который объявил Киев, не было.

По словам Зеленского, РФ не придерживается даже собственных заявлений. Уже по состоянию на утро 8 мая на фронте зафиксировали более 140 российских обстрелов и не менее 10 штурмовых действий. Наибольшая активность оккупантов была на Славянском направлении. Кроме того, российская армия применила более 850 дронов различных типов, в частности FPV, «Ланцеты» и разведывательные БпЛА на прифронтовых территориях.

Отметим, что уже завтра 9 мая в Москве должен состояться парад ко «Дню победы», из-за которого российские чиновники все чаще прибегают к угрозам в адрес Украины.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «беспощадно ответит», если будет «сорван праздник Дня победы», добавив, что «пощады не будет».

