"Будем двигаться более структурировано": стало известно, какие темы завтра будет обсуждать СНБО

На СНБО 4 июня рассмотрят, в частности, возможность введения санкций против режима Александра Лукашенко.

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует собраться на очередное заседание уже в эту пятницу, 4 июня. Стало известно, какие вопросы могут рассмотреть члены СНБО.

Их перечислила глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

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По ее словам, будет обсуждаться ряд вопросов. В частности, это возможность введения санкций против режима Александра Лукашенко, вопрос НАТО и, вероятно, земельная реформа.

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный", — сказала Верещук.

Также нардеп, выразила надежду на рассмотрение земельного вопроса. Она объяснила важность его обсуждения тем, что с 1 июля стартует рынок земли и крайне "важно понимать, что происходит в этой сфере".

"И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности по Крыму и Донбассу", — добавила Верещук.

Напомним, 4 июня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины.

Как сообщалось, 15 мая СНБО принял новые санкции против почти 700 человек — "воров в законе" и иностранных "криминальных авторитетов".

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