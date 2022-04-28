"Будем крушить Россию вместе": Ермак прокомментировал законопроект о ленд-лизе и объяснил, что он означает

"Будем крушить Россию вместе": Ермак прокомментировал законопроект о ленд-лизе и объяснил, что он означает

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что принятый Палатой представителей США законопроект о ленд-лизе для Украины позволяет значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и помощи.

Лэнд-лиз означает уверенность США в победе Украины над Россией, отметил глава ОП.

Об этом Ермак написал в Сети 28 апреля.

Также читайте Байден сообщил, какое оружие получила Украина

Он сообщил, что в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и других целей.

После принятия акта президент США Джо Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

"Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий", — написал Ермак.

"Также нужно понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией. Это будет важная победа нашего несгибаемого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с российским злом. Будем крушить россию вместе", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, 28 апреля Регламентный комитет Палаты представителей США утвердил законопроект о ленд-лизе для Украины. Последнее слово – за Байденом.

Общение Владимира Зеленского и Кирилла Петкова из СМИ

Читайте также: